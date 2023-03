Andrea, ex presidente di Greenpeace Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Andrea, ex presidente di Greenpeace Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PURGATORI

Soluzione e Curiosità per: Andrea ex presidente di Greenpeace Italia L'Unione Calcio Sampdoria, meglio nota come Sampdoria, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Andrea Purgatori (Roma, 1º febbraio 1953) è un giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 19 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Andrea, ex presidente di Greenpeace Italia : andrea; presidente; greenpeace; italia; L andrea che fu un capitano di ventura Film di andrea Segre con l attrice cinese Zhao Tao Precede Antonio e andrea nei calendari L andrea padre di Montalbano L architetto andrea di Pietro della Gondola Il Dini che fu presidente del Consiglio Fu presidente dell Egitto negli Anni 70 presidente statunitense sottoposto a impeachment Fu il presidente dell Egitto negli Anni 70 Il primo presidente della Repubblica Italiana È difeso da greenpeace dal 1971 Federazione italiana Nuoto Repubblica italiana Moto italiane Ha vinto 5 Coppe italia L italia sui siti Internet Cerca altre Definizioni