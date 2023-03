Vale in pieno centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale in pieno centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AL

Soluzione e Curiosità per: Vale in pieno centro Il vale tudo (o valetudo) è uno sport da combattimento a mani nude e a contatto pieno, diffusosi in Brasile nella prima metà del XX secolo, ed usato in tornei ad interstile dalla regolamentazione minima. In alcuni casi viene considerato uno sport da combattimento vero e proprio e da esso è disceso l'odierno sport delle arti marziali miste. Esso riprende il concetto di lotta totale del pancrazio e ... Sigle Acquedotto Lucano

Anno luce

American League – Una delle due leghe del baseball professionistico americano

– Una delle due leghe del baseball professionistico americano AL – targa automobilistica di Alessandria (Italia) Chimica Al – simbolo chimico dell'alluminio Codici AL – Codice vettore IATA di Allegheny Airlines, Arlington County, Virginia, USA

AL – Codice vettore IATA di Skyway Airlines/Midwest Connect, Oak Creek, Wisconsin, USA

AL – Codice vettore IATA di TransAVIAexport Airlines, Minsk, Belarus

AL – Codice ISO 3166-2 dell'Albania

AL – codice ISO 3166-2:BR dello Stato di Alagoas (Brasile)

AL – Codice ISO 3166-2:ES della provincia di Almería

AL – Codice ISO 3166-2:FI delle Isole Åland (Finlandia)

AL – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Alessandria (Italia)

AL – Codice ISO 3166-2:US dell'Alabama (USA)

AL – codice postale della zona di St Albans, in Inghilterra Geografia Ål, è un comune norvegese della contea di Viken Geologia AL – Gruppo di Altavilla – supersintema stratigrafico Informatica .al – dominio di primo livello dell'Albania

– dominio di primo livello dell'Albania AL – registro delle CPU Intel Persone Al Capone (1899-1947) – gangster statunitense

(1899-1947) – gangster statunitense Al Gore – ex vicepresidente degli Stati Uniti

– ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Green – cantante e musicista statunitense

– cantante e musicista statunitense Al Oerter – atleta statunitense

– atleta statunitense Al Pacino – attore statunitense

– attore statunitense Al Parker (1952-1992) – attore pornografico statunitense

(1952-1992) – attore pornografico statunitense "Weird Al" Yankovic – cantante parodistico statunitense Altro AL – automobile francese degli inizi del XX secolo

– automobile francese degli inizi del XX secolo Al – vocabolo arabo Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Al» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Vale in pieno centro : vale; pieno; centro; Ripetuto, vale abitudine Fu rivale di Mario Equivale a 4047 mq vale sedici once Associazione medievale di famiglie nobili Un terrapieno fortificato delle antiche città pieno di... frittelle pieno... in parte Edificio pieno di carcerati Induce a considerare mezzo pieno il bicchiere mezzo vuoto. Classe in centro Marciare... in centro centro in provincia dell Aquila Rinomato centro montano del Colorado Il centro di New York attraversato dalla Quinta Strada Cerca altre Definizioni