Ultime in classifica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ultime in classifica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CA

Soluzione e Curiosità per: Ultime in classifica La classifica perpetua della Serie A dal 1929 è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società che hanno partecipato alla Serie A del campionato italiano di calcio. Sigle Calcestruzzo armato

Centiara

Certificate authority ente pubblico o privato, abilitato a rilasciare un certificato digitale

ente pubblico o privato, abilitato a rilasciare un certificato digitale Cifra affari

Classe CA Caproni CA sommergibili tascabili

Caproni CA sommergibili tascabili Comprensorio Alpino

Computer Associates

Conditional access – accesso condizionato

– accesso condizionato Contraerea

Corrente alternata

Corrente anno

Cortese attenzione

Credito agevolato Chimica Ca – simbolo chimico del calcio

CA – sigla DIN 7728 e 16780 dell'acetato di cellulosa Etichettatura tessile CA – sigla della denominazione di canapa Codici CA – codice vettore IATA della Air China

ca – codice ISO 639-1 alpha-2 della lingua catalana

CA – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Canada

CA – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Santa Catarina (Capo Verde)

CA – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Cádice (Spagna)

CA – codice ISO 3166-2:GW della Regione di Cacheu (Guinea-Bissau)

CA – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Cagliari (Italia)

CA – codice ISO 3166-2:NA di Caprivi (Namibia)

CA – codice ISO 3166-2:NI di Carazo (Nicaragua)

CA – codice ISO 3166-2:SV del Dipartimento di Cabañas (El Salvador)

CA – codice ISO 3166-2:US dello Stato della California (Stati Uniti)

CA – codice ISO 3166-2:UY di Canelones (Uruguay) Informatica .ca – dominio di primo livello del Canada

– dominio di primo livello del Canada CA – Congestion Avoidance (Telecomunicazioni) Altro ca. – abbreviazione per circa

cA – simbolo del centiampere

Ca – sigla degli aeroplani della Caproni

CA – targa automobilistica di Cagliari (Italia)

CA – targa automobilistica di Cacak (Serbia)

CA – targa automobilistica di Cadca (Slovacchia)

CA – abbreviazione di Canada

CA – Continuità assistenziale (ex guardia medica) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ca» Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Ultime in classifica : ultime; classifica; Le ultime di quattro Le ultime di lassù Le ultime nei concorsi Le ultime gocce di cognac Le ultime battute del serial Si precedono in classifica classifica i terremoti Il posto in classifica Registrare classificando È in testa alla classifica Cerca altre Definizioni