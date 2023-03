Un tiro dalla lunetta nel basket - Cruciverba

La pallacanestro, conosciuta anche come basket ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball), è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per realizzare punti facendo passare il pallone all'interno del canestro avversario, secondo alcune regole prefissate e con un punteggio che varia ...

Editoria

Libero – quotidiano italiano fondato nel 2000 da Vittorio Feltri

Religione

Liber (o Libero) – divinità italica simile a Dioniso

Musica

Libero – brano di Domenico Modugno del 1960

– brano di Domenico Modugno del 1960 Libero – singolo di Fabrizio Moro del 2008

Onomastica

Libero – nome proprio di persona

Persone

Libero – nome di battaglia del comandante partigiano italiano Riccardo Fedel

Sport

Libero – ruolo di gioco nel calcio

– ruolo di gioco nel calcio Libero – ruolo di gioco nella pallavolo

Televisione

Libero – programma televisivo del 2000

Altro

Libero – portale web

– portale web Subaru Libero – automobile prodotta da Subaru

Pagine correlate

Libera

Liberi

Altri progetti