Bambagia per imbottiture - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bambagia per imbottiture. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPOC

Soluzione e Curiosità per: Bambagia per imbottiture Amigurumi (), letteralmente "giocattoli lavorati all'uncinetto" o, talvolta, a maglia) è l'arte giapponese di lavorare all'uncinetto o a maglia piccoli animaletti o creature antropomorfizzate. Il nome è il risultato della combinazione delle parole giapponesi ami, che significa lavorare a maglia o all'uncinetto, e nuigurumi, che significa peluche. Il kapok (Ceiba pentandra (L.) Gaertn., 1791 ) è una pianta della famiglia delle Malvacee (sottofamiglia Bombacoideae). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 18 marzo 2023

