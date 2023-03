Un assiduo frequentatore del tavolo verde - Cruciverba

Il Café Guerbois, sito al numero 11 del viale di Batignolles, oggi Avenue de Clichy, a Parigi, era un locale frequentato a partire dal 1863 da Manet e dagli artisti che avrebbero di lì a poco dato origine al movimento impressionista.

Il giocatore, al femminile giocatrice, è il partecipante a un gioco, come dedizione momentanea o come praticante assiduo. Nella maggioranza dei casi sono presenti almeno due giocatori, ma in alcuni tipi di gioco (come i solitari) ve ne è soltanto uno. Negli sport il termine indica l'atleta che partecipa come singolo o come appartenente a una squadra. Nell'ambito dei videogiochi si usa anche il termine videogiocatore.