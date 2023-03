Il vassoio... dei francesi - Cruciverba

Il vassoio (francese, cabaret) è un contenitore piatto utilizzato nella cucina e adoperato per portare cibarie o oggetti. Di varie forme, ovale tondo o rettangolare, è dotato di un bordo in rilievo che serve a non far scivolare quanto è contenuto. Ha molteplici funzioni: portare una serie di pezzi piccoli, altrimenti non trasportabili con le mani in ugual numero; proteggere le mani nel trasporto da scottature in caso di cibi o bevande calde; costituire una barriera igienica fra ...

Il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente una forma di spettacolo che combina teatro, canzone, commedia e danza. Per estensione il termine si riferisce anche al locale dove venivano rappresentati questi spettacoli.