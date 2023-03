Una memoria del computer - Cruciverba

Un computer ( pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/kom'pjuter/, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">km-, -Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'pu-, -Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">tr), in ...

In elettronica e informatica, la memoria ad accesso casuale, meglio nota come RAM (in inglese random access memory), è un tipo di memoria volatile caratterizzata dal permettere l'accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con gli stessi tempi.