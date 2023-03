Un tipo di pino molto diffuso - Cruciverba

Il pino cembro (Pinus cembra L., 1753 ), detto anche semplicemente cembro o cirmolo, è un albero sempreverde aghifoglie del genere Pinus che vive sulle Alpi. Il suo legno è molto pregiato ed è usato in modo particolare per le sculture (per esempio, in val Gardena). È l'unico pino a 5 aghi spontaneo in Europa.

Il Club Sport Marítimo, noto come Marítimo, è una società sportiva portoghese con sede nella città di Funchal, nell'isola di Madera.