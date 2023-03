Le sue colate avvengono in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sue colate avvengono in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : VULCANO SOTTOMARINO

Soluzione e Curiosità per: Le sue colate avvengono in acqua Con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l'azione della forza di gravità. Con lo stesso termine ci si riferisce, per metonimia, al materiale coinvolto nel movimento, cioè al corpo di frana. I vulcani sottomarini sono delle fratture al di sotto delle acque marine dalle quali può fuoriuscire magma. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Le sue colate avvengono in acqua : colate; avvengono; acqua; Possono essere a fittone o fascicolate Articolate, complesse Si accendono nelle fiaccolate Grosso aquilone che permette spericolate evoluzioni Stabilimento in cui si lavora con colate di metallo Che avvengono prima avvengono ogni volta che si tira un carico Fatti in contrasto con l epoca in cui avvengono Che avvengono a temperatura costante Seconda e terza in acqua Si riempiono di acqua calda Si diverte in acqua Come un mulinello d acqua acqua che scaturisce dal sottosuolo Cerca altre Definizioni