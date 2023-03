Studia... alberi, ma non è un botanico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia... alberi, ma non è un botanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GENEALOGISTA

Soluzione e Curiosità per: Studia... alberi ma non e un botanico L'orto botanico di Padova, fondato nel 1545, è il più antico orto botanico al mondo ancora nella sua collocazione originaria. Situato in un'area di circa 2,2 ettari,Queste informazioni non sono comprovate da fonti attendibili."> si trova nel centro storico di Padova, nei pressi del Prato della Valle. Dal 1997 è Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La genealogia è la scienza che si occupa di accertare e ricostruire documentalmente i legami di parentela che intercorrono tra i membri di una o più famiglie. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

