Sono pari in fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari in fondo.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OD

Soluzione e Curiosità per: Sono pari in fondo Le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Sigle Oculus dexter – occhio destro nell'esame dell'acutezza visiva

– occhio destro nell'esame dell'acutezza visiva od. – abbreviazione che sta per odierno od odierna .

– abbreviazione che sta per od . Olive drab — espressione inglese che designa il colore verde oliva "tinta unita" (non chiazzato) usato per uniformi da combattimento, vernici applicate a veicoli o altri oggetti militari, per finalità mimetiche.

— espressione inglese che designa il colore verde oliva "tinta unita" (non chiazzato) usato per uniformi da combattimento, vernici applicate a veicoli o altri oggetti militari, per finalità mimetiche. Od — organo deliberante Codici OD – codice ISO 3166-2:NA di Otjozondjupa (Namibia)

OD – codice ISO 3166-2:TD di Ouaddaï (Ciad) Grammatica od – variante eufonica della congiunzione semplice o. Altro od – comando Unix

– comando Unix Od (o forza odica) – energia vitale teorizzata da Carl Reichenbach

(o forza odica) – energia vitale teorizzata da Carl Reichenbach OD – targa automobilistica di Stormarn (Germania) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

