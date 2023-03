Queste in famiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Queste in famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : STE

Soluzione e Curiosità per: Queste in famiglia La famiglia è un nucleo sociale rappresentato da uno o più individui che vivono nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro da rapporti di parentela o di affinità. Codici ste – codice ISO 639-3 della lingua liaa-seti Acronimi Simplified Technical English (linguaggio controllato settoriale) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

