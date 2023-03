Principio di economia - Cruciverba

Per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni di famiglia", e µ (nomos) "norma" o "legge" – si intende il sistema e l'organizzazione dei mercati, risorse, della produttività e del complesso di scambi, produzioni e commerci di oggetti e servizi, dei sistemi di finanziamenti, investimenti e di fondazione di attività economiche in ogni settore, di ogni ...

Sigle

Enzyme Commission – commissione che si occupa della classificazione EC degli enzimi

– commissione che si occupa della classificazione EC degli enzimi Eurocity – un tipo di treno

– un tipo di treno European Commission – Commissione europea

– Commissione europea European Community – Comunità Europea

– Comunità Europea European Council – Consiglio Europeo

Codici

EC – codice vettore IATA di Avialeasing

EC – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Ecuador

EC – codice ISO 3166-2:ZA di Eastern Cape (Sudafrica)

Biologia

EC – sistema di classificazione degli enzimi

Informatica

.ec – dominio di primo livello dell'Ecuador

Fisica

EC – Cattura elettronica decadimento fisico

Mineralogia

EC – abbreviazione di reticolo esagonale compatto

Ec – abbreviazione di ecandrewsite

Sport

EC – abbreviazione di Esporte Clube (club sportivo) presente nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua portoghese, o di Eishockey Club (club di hockey su ghiaccio) nei paesi di lingua tedesca

(club sportivo) presente nella denominazione di squadre sportive dei paesi di lingua portoghese, o di (club di hockey su ghiaccio) nei paesi di lingua tedesca EC – nei ruoli del baseball, esterno centro

Altro

EC – Eddy Current Test nei controlli non distruttivi

EC Comics – casa editrice di fumetti

– casa editrice di fumetti E/C – sigla che significa estratto conto