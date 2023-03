Ti precedono in cortile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ti precedono in cortile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OR

Soluzione e Curiosità per: Ti precedono in cortile La basilica di San Pietro in Vaticano, ufficialmente papale basilica maggiore di San Pietro in Vaticano, è una basilica cattolica ubicata in Piazza San Pietro nello stato della Città del Vaticano; è un capolavoro dell'arte italiana e uno dei simboli di Roma, di cui domina il panorama. Sigle Operational Research – ricerca operativa

– ricerca operativa L'Osservatore Romano Codici OR – codice vettore IATA di Arkefly

– codice vettore IATA di Arkefly or – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oriya

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oriya OR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ourense (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ourense (Spagna) OR – codice ISO 3166-2:IN di Orissa (India)

– codice ISO 3166-2:IN di Orissa (India) OR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Oristano (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della provincia di Oristano (Italia) OR – codice ISO 3166-2:MD di Orhei (Moldavia)

– codice ISO 3166-2:MD di Orhei (Moldavia) OR – codice ISO 3166-2:US dell'Oregon (Stati Uniti) Matematica OR – operatore di disgiunzione logica dell'Algebra di Boole Altro Or – abbreviazione di ortoclasio

– abbreviazione di ortoclasio OR – nelle statistiche di vari sport, record olimpico ( Olympic record )

– nelle statistiche di vari sport, record olimpico ( ) OR – Odds ratio

– Odds ratio Or – metallo araldico dorato

– metallo araldico dorato Or – film del 2004 diretto da Keren Yedaya

– film del 2004 diretto da Keren Yedaya Or' – fiume della Russia e del Kazakistan Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «or» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

