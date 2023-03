Un poeta come Tibullo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un poeta come Tibullo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELEGIACO

Soluzione e Curiosità per: Un poeta come Tibullo Albio Tibullo (in latino: Albius Tibullus; Gabii o Pedum, 54 a.C. circa – Roma, 19 a.C.) è stato un poeta romano del I secolo a.C., tra i maggiori esponenti dell'elegia erotica. Nella metrica classica, e in particolare nella metrica greca e latina, per distico elegiaco si intende un distico (insieme di due versi, dal gr. dst distichon comp. della particella ds dis- due volte - e st stichos - fila, schiera e, parlando di poesie, verso) composto da un esametro e un pentametro. Esso è tipico della poesia elegiaca. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

