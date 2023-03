Permeato, soffuso - Cruciverba

La scuola di magia e stregoneria di Hogwarts (in inglese Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry), nota più semplicemente come Hogwarts, è un istituto scolastico immaginario che costituisce l'ambientazione principale della serie di romanzi Harry Potter, scritti dall'autrice britannica J. K. Rowling. Nell'ambito del mondo magico in cui si svolge la serie, Hogwarts è una scuola di magia in cui compiono i loro studi la maggior ...

Il miglio nautico o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (chiamato anche miglio marino e abbreviato con il simbolo M, NM, o, meno frequentemente, nmi, dall'inglese nautical mile) è una unità di misura di lunghezza equivalente a 1852 m. La forma plurale è miglia nautiche e miglia marine. Da questa unità di misura se ne ricava un'altra, il nodo, che è usata per misurare la velocità (1 nodo è definito come 1 miglio nautico all'ora).