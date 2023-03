Ogni immagine di un videonastro - Cruciverba

Un film (in Italiano anche pellicola) è un'opera d'arte visiva che simula esperienze e comunica in altro modo idee, storie, percezioni, sentimenti, bellezza o atmosfera attraverso l'uso di immagini in movimento. Queste immagini sono generalmente accompagnate da suoni e, più raramente, da altre stimolazioni sensoriali.

Frame in lingua inglese significa "cornice" o "struttura".