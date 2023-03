Noto autore di musiche per film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto autore di musiche per film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NINO ROTA

Soluzione e Curiosità per: Noto autore di musiche per film Un cantautore (sincrasi di «cantante» e «autore») è un artista che interpreta canzoni da lui stesso composte. Nino Rota, all'anagrafe Giovanni Rota Rinaldi (Milano, 3 dicembre 1911 – Roma, 10 aprile 1979), è stato un compositore e docente italiano, tra i più influenti e prolifici della storia del cinema. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Noto autore di musiche per film : noto; autore; musiche; film; È noto quello sul Gianicolo Soderbergh, noto regista noto brano di Ciaikovskij Pierluigi, noto conduttore Tv e telecronista sportivo noto ex-allenatore di calcio... in breve Il Calvino autore de II barone rampante Il cantautore Pedrini Il Beccaria autore di Dei delitti e delle pene Lo illuminista autore di Candido __ Brown, l autore de Il Codice da Vinci Francis __: compose musiche per film Come le musiche dodecafoniche Dolci musiche Le musiche con più registri Iniziano musiche e canti Famoso film di Wim Wenders che è stato premiato al 40 Festival di Cannes Famoso film con John Travolta Chi è lo scrittore dalle cui opere sono stati tratti famosi film come La fabbrica di cioccolato, Matilda 6 mitica e Il GGG Il Delon di tanti film Un film con John Travolta Cerca altre Definizioni