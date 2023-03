Non prendere una decisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non prendere una decisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDUGIARE

Soluzione e Curiosità per: Non prendere una decisione Il bias cognitivo (pronuncia inglese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['bas]) o distorsione cognitiva è un pattern sistematico di deviazione dalla norma o dalla razionalità nei processi mentali di giudizio. In psicologia indica una tendenza a creare la propria realtà soggettiva, non necessariamente corrispondente all'evidenza, sviluppata sulla base dell'interpretazione delle informazioni in ... L'aedo, nell'antica Grecia, era il cantore professionista. L'etimologia della parola viene dal greco antico "d", aoidos, che deriva da "d" cioè "cantare". Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

