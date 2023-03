Mutano oli in soldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mutano oli in soldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SD

Soluzione e Curiosità per: Mutano oli in soldi Sigle San Diego – città della California (Stati Uniti)

– città della California (Stati Uniti) Schweizer Demokraten – partito politico svizzero

– partito politico svizzero Secure Digital – formato memoria flash

– formato memoria flash SharpDevelop – software open source per programmare nei linguaggi C# e Visual Basic .Net

– software open source per programmare nei linguaggi C# e Visual Basic .Net Sicherheitsdienst – servizio segreto delle SS tedesche

– servizio segreto delle SS tedesche Sillogismo disgiuntivo – una regola d'inferenza derivata che applica alla disgiunzione una proprietà deduttiva

– una regola d'inferenza derivata che applica alla disgiunzione una proprietà deduttiva Sinistra Democratica – partito politico italiano

– partito politico italiano Socialni demokrati – partito politico sloveno

– partito politico sloveno Standard Definition – definizione standard, una tecnologia televisiva

– definizione standard, una tecnologia televisiva Standard Deviation – deviazione standard in statistica

– deviazione standard in statistica Stronnictwo Demokratyczne – partito politico polacco

– partito politico polacco Super deformed – particolare stile caricaturale di disegno Codici SD – codice vettore IATA di Sudan Airways

– codice vettore IATA di Sudan Airways sd – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sindhi

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua sindhi SD – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudan

– codice ISO 3166-1 alpha-2 del Sudan SD – codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Domingos (Capo Verde)

– codice ISO 3166-2:CV della Contea di São Domingos (Capo Verde) SD – codice ISO 3166-2:HT del dipartimento del Sud (Haiti)

– codice ISO 3166-2:HT del dipartimento del Sud (Haiti) SD – codice ISO 3166-2:HU di Seghedino (Ungheria)

– codice ISO 3166-2:HU di Seghedino (Ungheria) SD – codice ISO 3166-2:SO di Shabeellaha Dhexe (Somalia)

– codice ISO 3166-2:SO di Shabeellaha Dhexe (Somalia) SD – codice ISO 3166-2:US del Dakota del Sud (Stati Uniti)

– codice ISO 3166-2:US del Dakota del Sud (Stati Uniti) SD – codice ISO 3166-2:YE di Sa'dah (Yemen) Mineralogia Sd – abbreviazione di siderite Musica Social Distortion – gruppo musicale punk statunitense

– gruppo musicale punk statunitense SD – rapper statunitense Informatica .sd – dominio di primo livello del Sudan Religione S.D. – Suore degli Abbandonati Altro SD – sigla automobilistica internazionale dello Swaziland

– sigla automobilistica internazionale dello Swaziland SD – targa automobilistica di Schärding (Austria)

– targa automobilistica di Schärding (Austria) SD – targa automobilistica di Dabrowa Górnicza (Polonia)

– targa automobilistica di Dabrowa Górnicza (Polonia) SD – Modello di Droide appartenente all'Universo di Guerre stellari Pagine correlate Ssd Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

