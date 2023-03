I mandati del ministro del sultano - Cruciverba

Il primo ministro di Israele ( ) è il capo dell'esecutivo eletto del governo israeliano. Solitamente è il leader del maggior partito politico, o della più ampia coalizione di partiti, della Knesset (il parlamento israeliano).

Abul-asan al-Qasim Amad ibn asan Maymandi (in persiano ), più semplicemente conosciuto come Ahmad Maymandi (in persiano ) o Maimandi (Maymand, anni 970 – Herat, 31 dicembre 1032), fu un visir al servizio del sultano ghaznavide Mahmud di Ghazni e del figlio di quest'ultimo, Mas'ud I di Ghazni.