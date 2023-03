Le... regine tra i fiori - Cruciverba

Lulù l'angelo tra i fiori ( Hana no ko Lunlun) è una serie televisiva anime del 1979 prodotta dalla Toei Animation e trasmessa dalla TV Asahi nello stesso anno. In Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1981, e replicata successivamente nel 1988 da Italia 1, nel 1990 da Rete 4, nel 2004 da Italia Teen Television, nel 2007 e nel 2009 da Boing e nel 2010 da Hiro, oltre che sulle reti ...

Geografia

Italia

Rose – comune della provincia di Cosenza

Stati Uniti d'America

Rose – township della Contea di Oakland, Michigan

Rose – township della Contea di Ogemaw, Michigan

Rose – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania

Rose – città della Contea di Wayne, New York

Rose – città della Contea di Waushara, Wisconsin

Film

Rose – film del 1936 diretto da Raymond Rouleau

Rose – film per la televisione del 1986 diretto da Tomaso Sherman

Rose – film del 2005 diretto da Alain Gsponer

Letteratura

La rosa nera (Rose) – romanzo di Martin Cruz Smith del 1996

Musica

Rose – lato B del 45 giri Ninna nanna/Rose di Fiorella Mannoia

Rose – traccia dell'album Mer de Noms degli A Perfect Circle del 2000

Rose – singolo di Anna Tsuchiya del 2006

Rose – singolo dei The Feeling del 2007

Persone

Rose – forma inglese del nome proprio di persona femminile Rosa

Personaggi immaginari

Rose – personaggio della sitcom Due uomini e mezzo

Rose – personaggio della sitcom Keeping Up Appearances

Rose – personaggio di Street Fighter

Rosa ( Rose ) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Rose Tyler – personaggio della serie televisiva Doctor Who

Altro

Rose – cocktail

