Lastre di roccia metamorfica usate per la pavimentazione - Cruciverba

I materiali da costruzione sono tutti i materiali, naturali e artificiali, normalmente impiegati nel lavoro per realizzare costruzioni edilizie e opere d'ingegneria civile (strade, ponti, canali, dighe, gallerie).

La losa (in patois valdostano labie (pron. AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[labj]), in lombardo pioda) è una lastra di pietra, generalmente utilizzata in edilizia come tegola o per la pavimentazione.