Le isole con Nasso - Cruciverba

Nasso (detta anche Naxos o in greco moderno: ) è la più grande (428 km²) delle Cicladi, isole della Grecia situate nel Mar Egeo. Faceva parte della Prefettura delle Cicladi e attualmente fa parte dell’unità periferica di Nasso che fa a sua volta parte della Periferia dell'Egeo Meridionale.

Le Cicladi (in greco moderno: de, traslitterato: Kykládes), così chiamate per la loro disposizione a cerchio (in greco antico: , en kýklo) intorno a Delo, sono un gruppo di isole greche nel Mar Egeo, situate a sud dell'Attica e dell'Eubea.