Inizio di irritazione - Cruciverba

Sigle

InterRegio – categoria di treni passeggeri usata in varie nazioni europee come: Belgio, Danimarca, Germania, Italia (fino a dicembre 2010), Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera ed Ungheria.

Chimica

Ir – simbolo chimico dell'iridio

Codici

IR – codice vettore IATA di Iran Air

IR – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Iran

Informatica

.ir – dominio di primo livello dell'Iran

– dominio di primo livello dell'Iran IR – Instruction Register

Sport

IR – nelle statistiche sportive, record italiano ( Italian record )

) IR – nelle statistiche del baseball e del softball, corridori ereditati (inherited runners)

Altro

Ir – leggendario sovrano supremo d'Irlanda

– leggendario sovrano supremo d'Irlanda I.R. Baboon, personaggio della serie animata Io sono Donato Fidato

Altri progetti