Il... in certi casi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il... in certi casi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LO

Soluzione e Curiosità per: Il... in certi casi La disidrosi o pompholix, spesso anche definita eczema disidrotico, è una malattia della pelle caratterizzata da piccole vescicole sulle mani o sui piedi. Si tratta di una forma di dermatite acuta, cronica o ricorrente che si sviluppa sui bordi delle dita delle mani o dei piedi (spazi interdigitali), in taluni casi sul palmo della mano o del piede, ma anche sul dorso delle mani. È caratterizzata dalla comparsa di vescicole profonde, sovente pruriginose, che contengono ... Codici LO – codice vettore IATA di Polskie Linie Lotnicze LOT

LO – codice FIPS 10-4 della Slovacchia

lo – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua lao

LO – codice ISO 3166-2:ES della provincia di La Rioja (Spagna)

LO – codice ISO 3166-2:GN di Lola (Guinea)

LO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Lodi (Italia)

LO – codice ISO 3166-2:LR della contea di Lofa (Liberia)

LO – codice ISO 3166-2:TD della regione del Logone Occidentale (Ciad) Sigle Landsorganisasjonen – confederazione sindacale norvegese

– confederazione sindacale norvegese Landsorganisationen – confederazione sindacale danese

– confederazione sindacale danese Landsorganisationen – confederazione sindacale svedese

– confederazione sindacale svedese Lutte ouvrière (lotta operaia) – partito politico francese Cinema Lo – film del 2009 diretto da Travis Betz Geografia Lo – località della municipalità di Lo-Reninge (Belgio) Informatica Learning Object (letteralmente "oggetto d'apprendimento") – in informatica e in didattica, risorsa online usata come unità d'istruzione

(letteralmente "oggetto d'apprendimento") – in informatica e in didattica, risorsa online usata come unità d'istruzione Lo: nella simbologia alfanumerica indica: batteria scarica o assente Mineralogia Lo – abbreviazione di löllingite Musica Lo Recordings – etichetta discografica britannica Persone Lo Candy Lo (1974) – attrice e cantautrice cinese

(1974) – attrice e cantautrice cinese Leandro Lo (1989-2022) – artista marziale brasiliano

(1989-2022) – artista marziale brasiliano Tove Lo (1987) – cantautrice e musicista svedese

(1987) – cantautrice e musicista svedese Lo Wei (1918-1996) – attore e regista cinese Lô Ismaël Lô (1956) – cantautore e musicista senegalese

(1956) – cantautore e musicista senegalese Maodo Lô (1992) – cestista tedesco

(1992) – cestista tedesco Ndary Lô (1961-2017) – artista senegalese

(1961-2017) – artista senegalese Cheikh Lô (1955) – musicista senegalese Sport LO – nelle statistiche del baseball e del softball, lanciatore perdente o partite perse (loser o lost games) Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «LO» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

