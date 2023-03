Falciare il grano - Cruciverba

Diritti e tributi feudali

Si tratta di antiche usanze, prerogative e facoltà di origine medievale codificate negli statuti comunali, per lo più al Nord Italia. Alcuni di essi, noti poi come "usi civici", furono recepiti più tardi in Toscana, Umbria, Lazio e nel Regno di Napoli.

Andiamo a mietere il grano/Anche tu è un singolo di Louiselle, pubblicato nel 1965 dall'ARC.