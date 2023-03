Erba per insalate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba per insalate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LATTUGA

Soluzione e Curiosità per: Erba per insalate La portulaca (Portulaca oleracea L. ), detta anche porcellana o porcacchia, o erba fratesca, è una pianta appartenente alla famiglia Portulacaceae. Commestibile, viene usata in cucina fin dall'antichità. Lactuca sativa L., 1753 è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle Asteraceae. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

