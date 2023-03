Entra nella birra - Cruciverba

Birra Peroni è un'azienda italiana produttrice di birra. Fondata nel 1846 a Vigevano, fu autonoma fino al 1988 quando passò sotto acquisizione Danone, successivamente passò sotto gestione della multinazionale Anheuser-Busch InBev e dal 2016 fa parte del gruppo multinazionale giapponese Asahi Breweries.

Il malto (dall'inglese malt, a sua volta dal sassone mealt, voce del verbo meltan, 'disciogliersi', da cui derivano i nomi del malto in molte lingue germaniche) è la cariosside (chicco) di un cereale che ha subìto germinazione. A meno che non sia specificato altrimenti, con "malto" ci si riferisce comunemente al malto d'orzo. Il ciclo di lavorazione per l'ottenimento del malto (ovvero la trasformazione di un cereale grezzo in cereale maltato) è composto da: cernita e pulitura cariossidi, idratazione cereale, germinazione, essiccatura cereale maltato.