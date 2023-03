Donne che abitano tra il Deccan e l Himalaya - Cruciverba

Il lupo grigio (Canis lupus Linnaeus, 1758), detto anche lupo comune o semplicemente lupo, è un canide lupino, presente nelle zone remote del Nord America e dell'Eurasia. È il più grande della sua famiglia, con un peso medio di 43–45 kg per i maschi e 36-38,5 kg per le femmine. Oltre che per le dimensioni, il lupo ...

L'indostano o lingua indostana (, Hindustani, IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ndstani]), conosciuta anche come hindi-urdu è un termine per coprire diversi dialetti correlati in Pakistan e nell'India del Nord, specialmente nella forma vernacolare delle due lingue nazionali, hindi e l'urdu standard, conosciute come khai boli, ma anche diversi dialetti non standard delle lingue hindi.