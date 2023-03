Il dittongo in piazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Soluzione e Curiosità per: Il dittongo in piazza Tìvoli è un comune italiano di 54 687 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio. Sigle Influenza aviaria

Information architecture – architettura dell'informazione

– architettura dell'informazione Inseminazione artificiale

Instrumentation amplifier – amplificatore da strumentazione

– amplificatore da strumentazione Intelligenza artificiale

Intel architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64)

architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64) Internet Archive Astronomia Ia – tipo di supernova Codici IA – codice vettore IATA di Iraqi Airways

ia – codice ISO 639-2 alpha-2 di interlingua

IA – codice ISO 3166-2:US dell'Iowa (Stati Uniti) Zoologia Ia – genere di pipistrelli vespertilionidi Altro IA – Istituto Sperimentale di Acustica "Orso Mario Corbino" del Consiglio Nazionale delle Ricerche Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

