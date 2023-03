Il compianto cantante e compositore Fidenco - Cruciverba

Nico Erik Rosberg (in tedesco: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['zbk]; in finlandese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['rusbæri]; Wiesbaden, 27 giugno 1985) è un ex pilota automobilistico tedesco con cittadinanza finlandese, campione del mondo di Formula 1 nel 2016.