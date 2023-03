Si coltiva in piantagioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si coltiva in piantagioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : COTONE

Soluzione e Curiosità per: Si coltiva in piantagioni L'economia del Ghana si basa principalmente sull'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse minerarie. Il PIL si aggira intorno ai 7.000.000 USD (dato del 2003), pari a 370 USD procapite, uno dei valori più bassi del mondo. Il cotone è una fibra tessile, ricavata dalla bambagia che avvolge i semi delle piante del genere Gossypium. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

