Con il termine chopper si intende un tipo di utensile usato dai primi ominidi tra la fine del Terziario e l'inizio del Quaternario. La prima specie del genere Homo in grado di fabbricare questi strumenti fu Homo habilis, circa due milioni di anni fa.

Il manat (in azero: manati, , ) è la valuta ufficiale dell'Azerbaigian. È suddiviso in 100 qepik (in azero: qpik, ).