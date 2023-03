Classe in centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe in centro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AS

Soluzione e Curiosità per: Classe in centro In astronomia, la classificazione stellare è la classificazione delle stelle sulla base del loro spettro. La classe spettrale di una stella è assegnata a partire dalla sua temperatura superficiale, che può essere stimata mediante la legge di Wien in base alla sua emissione luminosa. Un ulteriore indicatore della temperatura della stella è costituito dallo stato di ionizzazione della sua fotosfera: poiché i tipi di eccitazione prominenti all'interno della fotosfera dipendono dalla ... Geografia As , comune del Belgio

, comune del Belgio Aš, città della Repubblica Ceca Sigle Ago-Semajno , incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008

, incontro esperantista giovanile a cadenza annuale, tenuto sino al 2008 Alternativa Sociale , formazione politica italiana di destra

, formazione politica italiana di destra Sindrome di Asperger ( Asperger Syndrome )

( ) Azione Studentesca, movimento studentesco italiano di destra Chimica As – simbolo chimico dell'arsenico Codici AS – Codice vettore IATA di Alaska Airlines

as – Codice ISO 639-2 della lingua assamese

AS – Codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Samoa Americane

AS – Codice ISO 3166-2:US delle Samoa Americane

AS – codice United States Department of Defense per missile aria-superficie Informatica .as – dominio di primo livello delle Samoa Americane

– dominio di primo livello delle Samoa Americane as – assembler a riga di comando di Unix

AS – Autonomous System – sistema autonomo: un gruppo di reti IP coordinate tra loro

– sistema autonomo: un gruppo di reti IP coordinate tra loro .as – Estensione usata per identificare un file Actionscript

AS – Application server Mitologia Ás – nella mitologia norrena è il singolare di Æsir

As – nella mitologia egizia è una scrittura alternativa per il dio Ash Musica As – singolo di Stevie Wonder del 1977, dall'album Songs in the Key of Life ; una cover è stata incisa nel 1999 da George Michael e Mary J. Blige

– singolo di Stevie Wonder del 1977, dall'album ; una cover è stata incisa nel 1999 da George Michael e Mary J. Blige As – album di Ralph Simon del 1994 Altro As – moneta romana del valore di 1/16 di denario

– moneta romana del valore di 1/16 di denario AS – piccola automobile francese

– piccola automobile francese AS – quotidiano sportivo spagnolo

– quotidiano sportivo spagnolo AS – mecha (robot) nell'anime Full Metal Panic

AS – hull classification symbol di Submarine tender , tipo di nave ausiliaria

, tipo di nave ausiliaria AS , AS Val, fucile d'assalto sovietico

AS , AS Val, fucile d'assalto sovietico

Lingua as (codice ISO 639-3 asz) – una delle lingue halmahera-cenderawasih

