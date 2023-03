Certi indumenti l hanno nella parte posteriore - Cruciverba

Con il termine mutande si indica un capo d'abbigliamento, sia da uomo che da donna, in genere composto di materiali naturali come cotone o seta oppure artificiali come nylon, lycra, tulle, da indossare a contatto con le parti intime.

Nella teoria della probabilità, una martingala è un processo stocastico X t {\displaystyle X_{t}} , indicizzato da un parametro crescente t {\displaystyle t} (spesso interpretabile come tempo), con la seguente proprietà: per ogni s = t {\displaystyle s\leq t} , l'attesa di X t {\displaystyle X_{t}} condizionata rispetto ai valori di X r , r = s {\displaystyle X_{r},r\leq s} , è uguale ad X s {\displaystyle X_{s}} . Il più noto esempio di martingala, in cui il parametro s {\displaystyle s} è continuo, è senz'altro il moto browniano.