Il Carson eroe del West - Cruciverba

Kit Carson è un personaggio dei fumetti western ideato nel 1937 da Rino Albertarelli e ritenuto un precursore del genere. Insieme ad altre opere del suo autore rappresenta l’origine del fumetto italiano moderno che si avvale di codici grafici e narrativi americani ancora oggi in uso adattandoli al contesto italiano. Il personaggio, sia graficamente che per come vengono sviluppate le sue storie oltre che per il linguaggio impiegato e per i contenuti, è alla base del fumetto italiano ...

Christopher Catesby "Kit" Harington (Londra, 26 dicembre 1986) è un attore britannico. È noto principalmente per il ruolo di Jon Snow nella serie televisiva Il Trono di Spade e di Dane Whitman / Black Knight nel Marvel Cinematic Universe.