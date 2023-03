Cambiano le righe in sigle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano le righe in sigle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SL

Soluzione e Curiosità per: Cambiano le righe in sigle La Fiat Cinquecento è una superutilitaria prodotta dalla casa automobilistica italiana FIAT dal 1991 al 1998. Sigle Sinistra e Libertà – coalizione elettorale per le elezioni europee del 2009 dei partiti di Sinistra, ad eccezione dei partiti comunisti, e dei Verdi

– coalizione elettorale per le elezioni europee del 2009 dei partiti di Sinistra, ad eccezione dei partiti comunisti, e dei Verdi Skylab – stazione spaziale statunitense

– stazione spaziale statunitense Sociedad Limitada – tipo di società presente nell'ordinamento giuridico della Spagna affine all'italiana Società a responsabilità limitata

– tipo di società presente nell'ordinamento giuridico della Spagna affine all'italiana Società a responsabilità limitata Storstockholms Lokaltrafik – azienda di trasporto pubblico di Stoccolma (Svezia)

– azienda di trasporto pubblico di Stoccolma (Svezia) Stronnictwo Ludowe – partito politico polacco Acronimi Sonoluminescenza – processo di trasformazione dell'energia sonora in luce

– processo di trasformazione dell'energia sonora in luce Stato limite – condizione estrema di un materiale sottoposto a sollecitazione prima di perdere le sue caratteristiche progettuali

– condizione estrema di un materiale sottoposto a sollecitazione prima di perdere le sue caratteristiche progettuali Steam Locomotive – locomotiva a vapore

Stile libero – specialità del nuoto Codici SL – codice vettore IATA di Rio Sul Serviços Aéreos Regionais

sl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua slovena

SL – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Sierra Leone

SL – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Sal (Capo Verde)

SL – codice ISO 3166-2:DE del Saarland (Germania)

SL – codice ISO 3166-2:ID di Sumatra Meridionale (Indonesia)

SL – codice ISO 3166-2:LA della provincia di Salavan (Laos)

SL – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Slesia (Polonia)

SL – codice ISO 3166-2:SN della regione di Saint-Louis (Senegal) Informatica .sl – dominio di primo livello della Sierra Leone

– dominio di primo livello della Sierra Leone Software Libero – una licenza di software che ne concede lo studio, l'utilizzo, la modifica e la redistribuzione liberi Matematica SL(n) – gruppo lineare speciale di ordine n Religione S.L. – Suore di Loreto ai Piedi della Croce Sport SL – nello sci alpino, slalom speciale

SL – abbreviazione di Sport Lisbona nella denominazione del Benfica

nella denominazione del Benfica SL – nel rugby, seconda linea Altro SL – targa automobilistica del distretto di Salzburg-Umgebung (Austria)

SL – targa automobilistica di Schleswig-Flensburg (Germania)

SL – targa automobilistica di Stará Lubovna (Slovacchia)

venerdì 17 marzo 2023

