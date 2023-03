Bagna Strasburgo - Cruciverba

L'Ill (in tedesco Ell) è un fiume francese che scorre nel Grand Est. La sua sorgente è sul Giura francese, presso Winkel, con una seconda sorgente presso Ligsdorf. Il suo corso, lungo 223 km è da sud a nord e, bagnando la pianura alsaziana, alimentato anche dalla falda freatica, il fiume raggiunge Strasburgo, per poi confluire nel Reno. L'Ill ha dato nome all'Alsazia (Ellsass in tedesco)

Geografia

– fiume del Vorarlberg (Austria) Ill – fiume dell'Alsazia (Francia)

Sigle

Institut Laue-Langevin – istituto di ricerca scientifica con sede a Grenoble (Francia)

– istituto di ricerca scientifica con sede a Grenoble (Francia) Inter Library Loan (prestito interbibliotecario)

Codici

ILL – codice vettore ICAO di Ilyich-Avia

ill – codice ISO 639-3 della lingua iranuna

Altro

ILL – abbreviazione di Illinois

