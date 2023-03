Attributo di una pasta per la lavorazione di formaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attributo di una pasta per la lavorazione di formaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FILATA

Soluzione e Curiosità per: Attributo di una pasta per la lavorazione di formaggi Isernia (, IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/i'zernja/; Sèrnia in dialetto isernino) è un comune italiano di 20 691 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Molise. La burrata è un formaggio fresco, di latte vaccino, a pasta filata, a forma di sacca tondeggiante con la caratteristica chiusura apicale e dall'aspetto esterno simile alla mozzarella. L'interno, simile alla manteca, è morbido e filamentoso. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Attributo di una pasta per la lavorazione di formaggi : attributo; pasta; lavorazione; formaggi; L attributo del Pontefice attributo di un Carlo e di un Gregorio Un attributo dato all illusione Un attributo di Giove L attributo di un Lorenzo Torta di pasta frolla Lo è l acqua per la pasta Un piatto di pasta piccante Serve per far gonfiare la pasta Fettuccia di pasta Addetti alla lavorazione dei latticini Residui della lavorazione Un assistente durante la lavorazione di un film La lavorazione che scurisce la superficie dei metalli Il primo stadio della lavorazione dei tessuti formaggio piemontese di antica tradizione, assomiglia a una torta nuziale: si tratta del.. formaggio della pianura del nord Italia: grana __ Tipico formaggio greco formaggio lombardo buono con lo zucchero Un... po di formaggio Cerca altre Definizioni