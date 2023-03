Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : LITOTRITORE

Soluzione e Curiosità per: Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali Il litotritore è uno strumento chirurgico o una apparecchiatura elettromedicale che frammentando i calcoli ne agevola l'espulsione o l'estrazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

