Anno Domini - Cruciverba

L'espressione Anno Domini (abbreviata in A.D.) significa 'nell'anno del Signore' e viene utilizzata per denotare la numerazione degli anni a partire da quello in cui avrebbero avuto luogo l'incarnazione e la nascita di Gesù; è la numerazione usata dal calendario giuliano e dal calendario gregoriano.

Sigle

Aggregate Demand – domanda aggregata

– domanda aggregata Aleanca Demokratike – Partito Alleanza Democratica, partito politico albanese

– Partito Alleanza Democratica, partito politico albanese Alleanza Democratica – partito politico italiano

– partito politico italiano Alleanza Democratica – partito politico sudafricano

– partito politico sudafricano Amministratore delegato

Anno Domini

Antiproton Decelerator – Deceleratore di antiprotoni

– Deceleratore di antiprotoni Architectural Digest – rivista mensile internazionale

– rivista mensile internazionale Art director

Airworthiness Directive – in italiano Prescrizione di aeronavigabilità

– in italiano Prescrizione di aeronavigabilità Algemeen Dagblad – giornale olandese

– giornale olandese Alzheimer's disease – malattia di Alzheimer

Automatic differentiation – differenziazione automatica

Codici

AD – Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) per coupé

AD – Codice vettore IATA di Air Paradise

AD – Codice ISO 3166-1 alpha-2 di Andorra

Informatica

.ad – dominio di primo livello di Andorra

Sport

AD – abbastanza difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Altro

AD – gruppo rock statunitense

– gruppo rock statunitense a. D. – abbreviazione di anni Diocletiani

A. D. – abbreviazione di anno Domini

AD – in nautica, sigla di addietro, termine tecnico

ad – preposizione della lingua italiana

‘Ad (o Banu 'Ad) – popolazione araba preislamica della Penisola Araba

Ad – abbreviazione di advertising , pubblicità, Piccoli annunci

, pubblicità, Piccoli annunci A.D. – abbreviazione di Alex Drake interpretata da Troian Bellisario nella settima stagione di Pretty Little Liars

Altri progetti