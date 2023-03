Alzare la voce, strillare - Cruciverba

Questa pagina offre un raffronto fra quelle parole appartenenti a diverse lingue del ceppo germanico (inglese, tedesco, olandese e danese), di comune origine e che hanno mantenuto lo stesso significato. Sono state prese in considerazione solo le parole il cui corrispondente inglese ha un vocabolo in tedesco che lo traduce e che ha la stessa radice protogermanica, oppure parole inglesi derivanti ...

Non ho bocca, e devo urlare (titolo originale in lingua inglese I Have No Mouth, and I Must Scream) è un racconto di fantascienza horror di Harlan Ellison pubblicato nel 1967 nella rivista If, vincitore del premio Hugo come miglior racconto breve nell'edizione del 1968.