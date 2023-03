Li accelera la paura - Cruciverba

La Mercedes-AMG GT Coupé 4, chiamata anche Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé (nome in codice X290), è un'autovettura di segmento E prodotta dalla casa automobilistica tedesca Mercedes-AMG dal 2018, presentata al salone di Ginevra.

Battiti Live è un evento musicale che si svolge in piazze della Puglia, alla quale partecipano numerosi artisti italiani e internazionali. Organizzata dal Gruppo Norba, va in onda in diretta televisiva su Telenorba e Radionorba TV, in radio su Radionorba e dal 2017 in differita televisiva su Italia 1.