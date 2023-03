Abbonamento in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbonamento in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ABB

Soluzione e Curiosità per: Abbonamento in breve il Post è un quotidiano online italiano, edito e diretto dal 2010 da Luca Sofri. ABB (acronimo di Asea Brown Boveri) è una multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo e operante nella robotica, nell'energia e nell'automazione in oltre 100 paesi. È classificata nel 2018 al 341º posto nella lista di Fortune Global 500. Fino alla vendita della divisione Power Grids nel 2020, ABB era il più grande datore di lavoro industriale della Svizzera. L'azienda è quotata presso le Borse di Zurigo, Stoccolma e New York. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 marzo 2023

