La zia degli Spagnoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La zia degli Spagnoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TIA

Altra risposta : TÍA

Significato/Curiosita : La zia degli spagnoli

Sua zia vittoria, la sorella del padre il cui volto è censurato in tutte le foto di famiglia. giovanna è incuriosita dalla figura misteriosa della zia, tanto... Riferimento 1, 2. tia carrere, pseudonimo di althea rae duhinio janairo (honolulu, 2 gennaio 1967), è un'attrice, cantante e modella statunitense. tia carrere nacque... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La zia degli Spagnoli : degli; spagnoli; Il potente veleno per le frecce degli Indios; Costituisce le zanne degli elefanti; Proprio degli adolescenti; Sistemi di reti degli uccellatori; L insieme degli impiegati; L arguzia degli Inglesi; Il giorno per gli spagnoli ; Due per gli spagnoli ; La città con i Quartieri spagnoli ; Il re per gli spagnoli ; spagnoli e partoghesi; Gli spagnoli che abitano la regione di Siviglia;

Cerca altre Definizioni