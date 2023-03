Un voto contrario - Cruciverba

Il referendum costituzionale in Italia del 2020 è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", ed è stato il quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana.

Sigle

Nord-Ovest (N-O) – punto cardinale

(N-O) – punto cardinale Novara

Chimica

No – simbolo chimico del nobelio

NO – formula del monossido di azoto

Cinema

No – cortometraggio del 2011 diretto da Abbas Kiarostami

– cortometraggio del 2011 diretto da Abbas Kiarostami No - I giorni dell'arcobaleno (No) – film del 2012 diretto da Pablo Larraín

Codici

NO – codice vettore IATA di Aus-Air e Neos

no – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua norvegese

NO – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Norvegia

NO – codice ISO 3166-2:CM del Nord (Camerun)

NO – codice ISO 3166-2:HT del Nord-Ovest (Haiti)

NO – codice ISO 3166-2:HU della contea di Nógrád (Ungheria)

NO – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Novara (Italia)

NO – targa automobilistica di Salonicco (Grecia)

NO – targa automobilistica di Námestovo (Slovacchia)

Musica

NO – gruppo musicale australiano

– gruppo musicale australiano No – singolo di Shakira del 2005

– singolo di Shakira del 2005 No – singolo di Meghan Trainor del 2016

– singolo di Meghan Trainor del 2016 No – album dei Boris del 2020

– album dei Boris del 2020 No! – album dei They Might Be Giants del 2002

– album dei They Might Be Giants del 2002 No/Sei – singolo di Gianni Bella del 1978

Altro

No – kana giapponese

– kana giapponese .no – dominio di primo livello della Norvegia

– dominio di primo livello della Norvegia No – forma di teatro giapponese

– forma di teatro giapponese No. – abbreviazione di numero (anche Nº o nº )

– abbreviazione di numero (anche o ) NO: Never Outside! – videogioco del 1987

