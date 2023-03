Visibile, non celato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Visibile, non celato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALESE

Soluzione e Curiosità per: Visibile non celato La parula capoarancio (Leiothlypis celata Say, 1822) è una specie di uccello passeriforme della famiglia dei Parulidi. È una specie migratrice che nidifica nelle regioni occidentali dell'America del Nord e trascorre l'inverno nel sud degli Stati Uniti, in Messico e in Guatemala. Rocco Palese (Acquarica del Capo, 31 dicembre 1953) è un politico italiano, dal 3 febbraio 2022 assessore alla salute della Regione Puglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 marzo 2023

