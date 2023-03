Il vino... grigio - Cruciverba

Il pinot grigio o Pinot gris (ex Tokay Pinot Gris o Tokay d'Alsace), è un vitigno di varietà grigia (gris in francese significa grigio). È prodotto principalmente in Italia, Slovenia, Francia, Svizzera e in Germania (con il nome di Ruländer, Grauer Mönch o Grauburgunder) . Nel 2022 copriva un'area di produzione nazionale di circa 17.000 ettari.

Persone

Charles Pinot Duclos – scrittore e storico francese

– scrittore e storico francese Margaux Pinot – judoka francese

– judoka francese Noël Pinot – beato francese

– beato francese Pinot Gallizio – pittore italiano

– pittore italiano Thibaut Pinot – ciclista su strada francese

Vitigni